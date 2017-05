Calciomercato Inter, dal futuro di Handanovic al sostituto di Carrizo: intrigo portieri

Raffaele Amato

02/05/2017 10:26

CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC CARRIZO / Sono troppi i punti interrogativi e le incertezze che popolano il mondo Inter. Dal nome del nuovo allenatore - Spalletti più abbordabile di Conte e Simeone - all'attaccante che nella prossima stagione dovrà affiancare Icardi, dal possibile ritorno o meno di Lele Oriali al futuro di molti dei calciatori che compongono l'attuale rosa. Tra quelli in dubbio figura senz'altro Samir Handanovic, che domenica sera contro il Napoli ha evitato l'ennesima imbarcata. I rumors di calciomercato sostengono per l'ennesima primavera che in estate lo sloveno potrebbe fare le valigie vista la mancata partecipazione alla prossima Champions League, nonostante un contratto importante in scadenza nel 2019. Il classe '84 di Lubiana ha estimatori soprattutto in Premier League, da vedere però se disposti a investire tra i 10 e i 12 milioni di euro per un portiere di grande livello ma avanti con gli anni. Per il suo erede, al di là della 'suggestione' Donnarumma, Ausilio guarda più che altro all'estero: il 'sogno' è Oblak dell'Atletico Madrid, ma occhio anche a Leno del Bayer Leverkusen e a Sergio Rico del Siviglia.

Calciomercato Inter, Carrizo e Berni verso l'addio: corsa a tre per il numero 12

Quasi certa, invece, la partenza del suo vice Juan Pablo Carrizo (e del terzo Berni). Il contratto dell'estremo difensore argentino, coetano dell'ex Udinese, scade a giugno e a quanto pare la società di corso Vittorio Emanuele II non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. In pole per la sua sostituzione c'è Daniele Padelli che nello stesso mese si svincolerà dal Torino. Il 31enne sarebbe utile anche per una eventuale lista Uefa visti i suoi trascorsi nei settori giovanili italiani. Nelle ultime ore, però, è riemerso il profilo di Sergio Romero: secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Inter portate alla ribalta da 'La Gazzetta dello Sport', il 30enne italo-argentino ha comprato casa a Milano in vista di un suo imminente ritorno in Italia. Il suo contratto col Manchester United scade nel 2018, ma Mino Raiola è all'opera da tempo per trovargli una nuova sistemazione. Non è da trascurare l'ipotesi Milan, che potrebbe prendersi carico dell'ex Sampdoria proprio per rendere più 'agevole' la strada verso il rinnovo di Donnarumma. Stando a 'Kicker', infine, per il vice Handanovic o chi per lui l'Inter avrebbe nel mirino anche Jasmin Fejzic, portiere bosniaco in forza all'Eintracht Braunschweig (Serie B tedesca) anch'egli in scadenza contrattuale.