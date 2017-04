Calciomercato Inter, spunta l'insidia tedesca per Schick

30/04/2017 11:08

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / Tutti pazzi per Patrik Schick, e non potrebbe essere altrimenti. Con un'altra prodezza che ha fissato il punteggio di Torino-Sampdoria sull'1-1, l'attaccante ceco ha toccato quota 11 gol in Serie A, più 2 in Coppa Italia, confermandosì sempre più tra i migliori talenti attualmente in circolazione. In Italia lo vogliono praticamente tutti: dall'Inter, che al momento sembrerebbe in pole, alla Juventus passando per Napoli, Roma e non solo. E mentre la Sampdoria spera di tenerlo almeno per un altro anno, una nuova insidia arriva dall'estero. Sul classe '96 infatti, riferisce 'sportmediaset.it', sarebbe piombato ora anche il Borussia Dortmund.



L.P.