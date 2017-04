Lione, ansia per l'infortunio di Tolisso: Juventus con il fiato sospeso

29/04/2017 19:37

LIONE INFORTUNIO TOLISSO JUVENTUS / Preoccupazione in casa Lione per l'infortunio di Corentin Tolisso nel match contro l'Angers: il centrocampista, 22 anni, è uscito dal campo in barella visibilmente dolorante. Il club non ha fornito informazioni precise sull'entità del problema fisico ("Nessuna informazione precisa sull'infortunio di Tolisso che ha lasciato lo stadio zoppicando. Incrociamo le dita"), mentre nel post gara il tecnico Genesio ha spiegato che sembrano essere escluse fratture.

Oltre al Lione anche la Juventus segue la vicenda con il fiato sospeso visto che i bianconeri sono da tempo sulle tracce di Tolisso e un lungo infortunio potrebbe anche essere un ostacolo insormontabile per la buona riuscita della trattativa.

B.D.S.