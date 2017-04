Serie B, 39a giornata: lo Spezia ferma la Spal, Gattuso stoppa il Bari

29/04/2017 16:56

SERIE B RISULTATI 39A GIORNATA / Festa rimandata per la Spal: la squadra di Semplici è fermata sullo 0-0 contro lo Spezia e deve attendere ancora per il matematico ritorno in Serie A. Pareggio a reti bianche anche tra Bari e Pisa, mentre il Cesena si impone sul campo del Cittadella. Ecco risultati e marcatori della 39a giornata di Serie B.

Bari-Pisa 0-0

Cittadella-Cesena 2-3: 26' Ligi (Ces), 36' Arrighini (Cit); 50' Rodriguez (Ces); 80' Ciano (Ces), 86' Chiaretti (Cit)

Latina-Ascoli 0-0

Pro Vercelli-Perugia 0-1: 39' Mancini (P)

Spezia-Spal 0-0

Ternana-Carpi 0-0

Trapani-Entella 2-0: 33' Nizzetto (T), 38' Barillà (T)

CLASSIFICA: Spal 74, Verona 66, Frosinone 65, Perugia 60, Cittadella 57, Benevento 55, Carpi 55, Spezia 55, Bari 52, Entella 51, Salernitana 51, Novara 50, Cesena 49, Pro Vercelli 47, Avellino 45, Ascoli 45, Trapani 44, Brescia 42, Vicenza 41, Ternana 40, Latina 35, Pisa 34.

B.D.S.