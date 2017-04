Calciomercato Las Palmas, Boateng vicino al rinnovo

28/04/2017 16:55

LAS PALMAS BOATENG / Fumata bianca per il rinnovo di Kevin-Prince Boateng con il Las Palmas. Ad annunciarlo è Miguel Angel Ramirez, presidente della squadra di Gran Canaria, ai microfoni di 'Radio Marca': "Siamo molto contenti del rendimento di Boateng - ha detto - e lui resterà con noi. La firma ci sarà la prossima settimana". Confermate dunque le nostre indiscrezioni sul rinnovo ormai in vista tra Boateng e il Las Palmas. Con un prolungamento che va però oltre la semplice opzione per il prossimo anno, ma fino al 2020. Un rapporto che si annuncia duraturo, magari con vista Europa nelle prossime stagioni.

N.L.C.