28/04/2017 14:42

CALCIOMERCATO INTER MURILLO / Il futuro di Jeison Murillo è sempre più lontano dall'Inter. Il difensore colombiano non ha convinto ed è pronto a lasciare i nerazzurri in estate. In Italia è sempre piuttosto calda la pista Roma, ma gli ultimi rumours portano verso l'Inghilterra. Secondo 'Tuttosport', infatti, starebbe crescendo per lui l'interesse di Tottenham, Arsenal e Leicester, molto interessate al suo profilo.

N.L.C.