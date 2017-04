Calciomercato Milan, stretta finale per Fabregas

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

28/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS / L'affare di calciomercato Milan Cesc Fabregas è giunto al momento della stretta finale: secondo quanto scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, proprio in queste ore la dirigenza rossonera sta portando avanti fitti colloqui con l'entourage del centrocampista del Chelsea per capire i margini di fattibilità del colpo di calciomercato.

L'alternativa principale all'ex Barcellona è rappresentata da Luiz Gustavo, ma il colpo Fabregas ha anche il benestare di Vincenzo Montella e l'ad Marco Fassone è pronto a monetizzare una parte dei proventi ricavati dalle partenze di Bacca (20 milioni), Niang (riscatto Watford a 16-18 milioni) e De Sciglio (10-12 milioni) per l'acquisto a titolo definitivo del calciatore spagnolo, al quale potrebbe essere affiancato il colpo Pellegrini (attualmente al Sassuolo, ma sul quale la Roma vanta un diritto di riacquisto).