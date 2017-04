FOTO CM.IT - Calciomercato Roma, vertice con l'Atalanta: da sciogliere il nodo Kessié

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

27/04/2017 23:15

CALCIOMERCATO ROMA INCONTRO ATALANTA KESSIE / La Roma cerca di chiudere per Franck Kessié. Nella giornata odierna, infatti, la dirigenza giallorossa si è incontrata a Milano con l'Atalanta (nella nostra foto il presidente orobico Percassi che giunge sul luogo d'incontro) per dare un'accelerata alla trattativa. Un summit avvenuto intorno alle 15 in zona centro, al quale erano presenti sia il neo ds giallorosso Monchi che il 'collega' nerazzurro Sartori - nel quale è stata confermata l'intesa economica che Roma e Atalanta hanno raggiunto da tempo per Kessié sulla base di 25-30 milioni di euro, più l'eventuale inserimento di Marchizza e Tumminello (che - in scadenza nel 2018 - potrebbe rinnovare prima il contratto coi giallorossi).

Calciomercato Roma, nodo ingaggi con Kessié: i dettagli dell'offerta

Resta da trovare ancora l'intesa col ragazzo: l'offerta del club capitolino si attesta attorno agli 1,2 milioni annui, la richiesta del mediano ivoriano si avvicina ai 2 milioni. Una forbice che la Roma vuole colmare in queste ore per centrare il primo colpo di calciomercato della prossima stagione.

"Kessié ha tutto: corsa, qualità, tecnica. E' un grandissimo giocatore, pronto per il grande salto", ha commentato il compagno Remo Freuler a Calciomercato.it al termine dell’ultimo incrocio dello 'Stadio Olimpico'. Parole più che veritiere quello del centrocampista svizzero, visto che il numero 19 orobico non è corteggiato esclusivamente dal calciomercato Roma: sulle sue tracce c'è anche il Chelsea di Conte, da sempre alla ricerca di un rinforzo muscolare per il prossimo anno, e il nuovo Milan di Yonghong Li, pronto a rinforzare massicciamente la squadra per permettere a Montella di competere per i vertici. L'ex ds del Siviglia, che seguiva il ragazzo fin dai tempi andalusi, però non vuole farselo sfuggire: è a lavoro per bruciare la concorrenza e presentarsi immediatamente con un acquisto ai suoi nuovi tifosi.

D.G.