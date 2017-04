Calciomercato Juventus, Tavares non rinnova ma c'è l'Inter

27/04/2017 18:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TAVARES / Sembrava ormai sfumata la possibilità per la Juventus di mettere le mani su Jair Tavares, 16enne talentino del Benfica: i lusitani hanno offerto al baby calciatore un contratto da professionista ma la trattativa - si legge su 'O Jogo' - non è andata a buon fine. Così torna in corsa il club bianconero che deve però fronteggiare la concorrenza di un'altra italiana: anche l'Inter, infatti, avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante, cugino di Renato Sanches del Bayern Monaco.

B.D.S.