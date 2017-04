Calciomercato Inter, da Verratti a Rodriguez e Schick: supersfida con la Juventus!

Raffaele Amato

27/04/2017 13:10

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS / Prima ancora che nel campionato di Serie A 2017/2018, Inter e Juventus si daranno battaglia nella prossima sessione di calciomercato. Sono soprattutto due i giocatori che potrebbero accendere il derby d'Italia. Il primo è Marco Verratti. Il centrocampista potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, ma se la proprietà dei parigini dovesse metterlo sul mercato entrambe dovrebbero fare a spallate con una concorrenza enorme - dal Barcellona al Bayern Monaco di Ancelotti - e fortissima dal punto di vista economico. Tuttavia la possibile voglia di tornare in Italia del classe '92 consentirebbe alle due 'nostrane' di piazzarsi in prima fila, con la Juve leggermente più avanti considerati due aspetti: il 'debole' verso i bianconeri dell'ex Pescara e gli ottimi rapporti del suo agente Di Campli con Marotta e Paratici.

Calciomercato Inter, da Rodriguez a Schick: derby 'roventi' con la Juve

Il secondo è James Rodriguez: per il trequartista colombiano, poco considerato al Real Madrid, i nerazzurri sembravano i favoriti ma l'incertezza sulla questione allenatore (Spalletti può mettere d'accordo dirigenza con componenti 'esterne' alla società) e la mancata qualificazione alla Champions League potrebbero dare la spinta al club di Agnelli per il sorpasso. Dal duello possibile per l'italiano emigrato a Parigi e per il quasi 26enne di Cúcuta, si può passare a quello invece attualissimo per l'attaccante classe '96 della Sampdoria Patrik Schick: secondo gli ultimi rumors di calciomercato Inter la 'Beneamata' ha un buon vantaggio sulla storica rivale, tanto che potrebbe addirittura chiudere l'affare a breve in caso di via libera di Zhang Jindong, atteso a Milano entro il prossimo weekend, al pagamento dei 25 milioni di euro richiesti dai blucerchiati.