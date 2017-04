Calciomercato Juventus, Allegri rinnova: conferme dall'Inghilterra

27/04/2017 11:36

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla permanenza alla Juventus. Ieri avevamo già parlato di un accordo ormai raggiunto: rinnovo per Allegri fino al 2020. Ora, arrivano conferme anche dall'Inghilterra, con ulteriori dettagli. Secondo il 'Sun', il tecnico bianconero prolungherà effettivamente fino al 2020, con un'opzione per un'altra stagione. L'accordo dovrebbe essere inoltre ufficializzato non a fine stagione, ma subito dopo la semifinale di Champions League contro il Monaco. Allegri e la Juventus ancora insieme dunque, e piuttosto a lungo, per proseguire un ciclo vincente.

N.L.C.