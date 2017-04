Argentina, parla Bauza: "Sampaoli? Mi fa ridere..."

27/04/2017 09:33

ARGENTINA SAMPAOLI BAUZA - Continua a tenere banco il futuro della panchina della Nazionale argentina. Il presidente della Federazione, Tapia, ha svelato che entro il 20 maggio ci sarà il nuovo allenatore, con Sampaoli (attualmente al Siviglia) che, nonostante le smentite, è in pole position per sostituire Bauza. Ed è proprio l'ex Ct a parlare della sua esperienza con l'Argentina: "Ora va bene, ho superato la rabbia - ha detto a 'La Capital' - Non si finisce mai di imparare. Se non mi hanno mandato via prima è perché abbiamo vinto col Cile. E' tutto condizionato dalla questione politica interna alla AFA (la federcalcio argentina, ndr)". Successivamente, Bauza parla dei presunti contatti con Sampaoli dei vertci federali prima del suo esonero: "Non mi ha dato fastidio che si siano parlati, ma mi fa ridere che lo neghi, quando in realtà so che ha parlato diversi mesi prima con alcuni dirigenti. L'etica nel mondo del calcio perde sempre".

A.L.