Roma, De Rossi 'avvisa' i giovani: "Bastonate a quelli che fanno dirette social prima dei match!"

26/04/2017 22:17

ROMA DE ROSSI GIOVANI SOCIAL / I social network hanno avvicinato i tifosi ai propri beniamini. Grazie alla moltitudine di piattaforme disponibili, ogni sostenitore può seguire da vicino il proprio beniamino e scoprire (quasi) tutti i dettagli della vita da spogliatoio. Una 'rivoluzione copernicana' che Daniele De Rossi non ha accolto propriamente a braccia aperte. Intervistato dalla 'Rivista 11', il centrocampista della Roma ha spiegato:

"È il mondo che è cambiato, non solo il calcio. Che fai, te la prendi con i giovani calciatori? Ma lasciali stare, che ci vuoi fare? A volte danno fastidio pure a me quando li vedo. Quando fanno la diretta Instagram dallo spogliatoio prima della partita io gli darei una mazzata da baseball sulla bocca. Ma hanno 18 anni e tra venti anche loro si ritroveranno quello di 18 anni che farà un’altra cosa per cui diranno: 'Ma dai, quando eravamo giovani noi c’era De Rossi che ci faceva a pezzi se avessimo fatto una cosa così'. A volte noi calciatori facciamo un po’ di populismo, di chiacchiere. Frasi come: 'Il nostro non è un lavoro, i veri eroi sono quelli che si alzano alle 5 di mattina per andare a lavorare'… Sì è vero, vabbè, ma basta dirlo".

D.G.