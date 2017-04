Roma, Totti e la fedeltà giallorossa: "Sognavo di vestire una sola maglia in carriera"

26/04/2017 20:43

NEWS ROMA/ Francesco Totti ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera in un'intervista rilasciata a 'Marca'. Dal debutto con Boskov alla vittoria nel Mondiale: il capitano della Roma si è raccontato.

"Il debutto a 16 anni? Un sogno che si realizzò. Boskov chiese un cambio e non potevo credere toccasse a me. Per un tifoso, debuttare in prima squadra con la maglia della Roma è il massimo. Cosa significa essere il capitano eterno? Incarnare il sogno di tanti bambini, è una responsabilità enorme. Perché sono rimasto sempre alla Roma? Da piccolo sognavo di finire una carriera vestendo l'unica maglia che ho amato. Il miglior giocatore inglese che ho incontrato? Gerrard: un campione, un esempio.



I TROFEI - "Vincere il mondiale con l'Italia e lo scudetto con la Roma sono emozioni diverse. Per un romano, vincere un campionato con la maglia della Roma è una sensazione indescrivibile. Però il Mondiale in Germania è stato uno dei massimi trionfi della mia carriera e continuo ad essere amico con i compagni di Berlino".

S.F.