26/04/2017 16:02

SERIE A BELOTTI CAPOCANNONIERE / Andrea Belotti: è lui il favorito per la vittoria della classica marcatori di Serie A. Ne è convinto il 44% di follower dell'account Twitter ufficiale di Calciomercato.it che ha risposto al sondaggio sul re dei bomber del campionato in corso. L'attaccante del Torino ha staccato attaccanti come Icardi (24%), Dzeko (19%) e Higuain, soltanto quarto con il 13% di preferenze.

B.D.S.