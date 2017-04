Napoli, Insigne: "Un sogno giocare in azzurro, il numero 24 perché..."

26/04/2017 15:03

NAPOLI INSIGNE / Momento magico per Lorenzo Insigne, che sta disputando la stagione più prolifica della sua carriera con il Napoli (16 reti in tutto finora) e ha da poco siglato il rinnovo con gli azzurri fino al 2022. Quest'oggi l'attaccante di Frattamaggiore ha risposto in diretta su Facebook alle domande dei tifosi. "Ho sempre avuto il sogno di giocare a calcio - ha detto - Si è realizzato e ne sono molto felice. Ho fatto molti sacrifici, da ragazzo lavoravo di mattina e mi allenavo di pomeriggio. Ai ragazzi napoletani dico: con i sacrifici, i vostri sogni si possono realizzare. Oltre a fare il calciatore, gioco nel Napoli. E' sempre un'emozione unica, indescrivibile. Posso portare in alto la bandiera della mia città".

I momenti più importanti della sua carriera in azzurro: "La finale di Coppa Italia con la Fiorentina, l'esordio in Serie A contro il Parma e la partita al Bernabeu contro il Real Madrid". Una curiosità sul suo numero di maglia: "Porto sulle spalle l'amore di mia moglie, lei è nata il 24 settembre. Il numero mi porta fortuna, spero continui a farlo".

Chiusura con un simpatico siparietto in chiusura di diretta con Mertens. Il belga è entrato nella sala stampa abbracciandolo e Insigne gli ha risposto: "Dai sempre fastidio, come succede in campo quando c'è da tirare le punizioni...".

N.L.C.