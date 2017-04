Newcastle, dalla promozione in Premier alla bufera: arrestato Lee Charnley

26/04/2017 12:43

NEWCASTLE ARRESTO CHARNLEY / Bufera in casa Newcastle. Come riportato dal 'Mirror', solo due giorni dopo il ritorno in Premier League della squadra guidata da Rafa Benitez, è stato tratto in arresto Lee Charnley, il Direttore generale del club perché, a quanto pare, coinvolto in una indagine di natura fiscale che sta facendo tremare il calcio inglese. Oltre alla sede dei 'Magpies', sarebbe stata perquisita anche quella del West Ham col medesimo scopo di acquisire documenti finanziari e quant'altro utile alla maxi inchiesta, per la quale sarebbero in azione ben 180 ufficiali tra Regno Unito e Francia.

R.A.