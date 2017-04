Olanda, anche ten Cate dice 'no'

26/04/2017 12:11

OLANDA TEN CATE - Non sarà Henk ten Cate il futuro allenatore della Nazionale olandese. Lo ha rivelato lo stesso tecnico, attualmente all'Al-Jazira: "Mi hanno offerto la panchina dell'Olanda lunedì notte, ma ho deciso di rifiutare - le parole del 62enne ex Ajax riportate dal 'De Telegraaf' - Credo fermamente che gli 'Oranje' abbiano le qualità per qualificarsi ai Mondiali in Russia e auguro ogni bene a chi mi ha cercato per la panchina della Nazionale".

A.L.