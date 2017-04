Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Mertens vuole restare. Higuain piccola cultura"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

26/04/2017 08:50

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS HIGUAIN MERTENS / Nessuna reale chance di vittoria è rimasta al Napoli in questa stagione, date le eliminazioni contro Juventus e Real Madrid in Coppa Italia e Champions League. A queste si aggiunge la grande distanza dai bianconeri, attualmente in vetta alla classifica a +12 sui partenopei.

Intervistato da 'beIN Sports', il presidente azzurro De Laurentiis ha analizzato le ultime notizie del calciomercato Napoli, lasciandosi andare anche a commenti sul caso Mertens e sull'addio di Higuain. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Sarri è legato a noi da un contratto per molti anni. Dopo un'altra stagione scatterà una clausola penale da 8 milioni di euro. Una cifra non di certo bassa per andare ad allenare altrove".

HIGUAIN - "Mi ha indicato col dito? I tifosi non sono stupidi e capiscono perfettamente. Se sei una persona di buon gusto, non puoi tradire la squadra dove hai giocato e dove ti sei affermato, per poi andare all'acerrima nemica, che è la Juventus. E' una caduta di stile e poco c'entrano il presidente o il fratello del giocatore. C'entra la sua cultura, che ha dimostrato essere piccola".

Calciomercato Napoli, da Koulibaly a Mertens: i dubbi estici di De Laurentiis

Si parla tanto del futuro di Dries Mertens, data anche la delicata situazione in famiglia del giocatore. Le offerte non mancano e questa rischia d'essere la sua ultima stagione in azzurro. I tifosi lo adorano e il rapporto con Napoli è ottimo, proprio per questo si tratta di un'operazione delicata: "Credo Mertens abbia il desiderio di restare a Napoli. Bisogna però capire cosa pensa sua moglie. Dovessero risolversi i problemi con lei, di certo resterà con noi e lo accoglieremo a braccia aperte".

KOULIBALY - "Per lui il Chelsea offrì oltre 55 milioni di euro. Dissi però a Conte che uno come Koulibaly non si poteva dar via, a meno che Sarri non mi dica di dar via chi voglio, tanto 'Tizio e 'Caio' gli vanno bene comunque".