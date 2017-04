Udinese, Thereau sbaglia il rigore e va in... discoteca!

25/04/2017 22:18

UDINESE THEREAU - Solo ieri Cyril Thereau si era scusato con i suoi 'allenatori' del fantacalcio per il rigore sbagliato e il malus generato dal suo errore nel match contro il Cagliari. L'attaccante dell'Udinese, per dimenticare subito l'errore dal dischetto e festeggiare il successo dei friulani, ha pensato bene di trascorrere una serata in dolce compagnia in discoteca e postare tutto sui social: i suoi fantallenatori glielo perdoneranno?



G.M.