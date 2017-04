Pescara-Roma, Paredes: "Sono rimasto grazie a Spalletti"

24/04/2017 23:30

PESCARA ROMA PAREDES - Leandro Paredes si è segnalato come uno dei migliori in campo nella larga vittoria della Roma in casa del Pescara. Il centrocampista argentino ha dichiarato: "Sono contento della fiducia di Spalletti, è stato lui che mi ha voluto tenere alla Roma. Devo e posso, però, fare ancora meglio - ha dichhiarato Paredes a 'Sky Sport' - L'obiettivo principale è il secondo posto, il nostro campionato si basa sulla lotta contro il Napoli. Dzeko? No ho visto nulla in campo, stavo parlando con Nainggolan. Negli spogliatoio non ci ho parlato. Titolare nel derby? Ovvio che mi piacerebbe giocare, ma sono scelte del mister".



G.M.