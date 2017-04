24/04/2017 23:06

NEWCASTLE BENITEZ PREMIER LEAGUE - Festa per Rafa Benitez e il Newcastle. Dopo una sola stagione i 'Magpies' tornano in Premier League: il 4-1 al Preston nel 44° turno di Championship vale infatti la promozione diretta con due giornate d'anticipo. Il Newcastle ha nove punti di vantaggio sul Reading terzo in classifica e raggiunge così il Brighton (capolista a +4 sui bianconeri) nella massima serie inglese.



G.M.