Youth League, Salisburgo-Benfica 2-1: festa austriaca in rimonta

24/04/2017 19:34

YOUTH LEAGUE SALISBURGO BENFICA / E' festa Salisburgo: la squadra austriaca vince per la prima volta la Youth League, la Champions League dei giovani, battendo in finale il Benfica. A Nyon, i portoghesi passano in vantaggio al 29' con Josè Gomes e mantengono la porta inviolata fino al 72'. E' Patson a ristabilire la parità e quattro minuti dopo arriva il gol vittoria di Schmidt. Il Salisburgo, che nelle eliminatorie aveva avuto la meglio di big come Manchester City, Psg, Atletico Madrid e Barcellona, succede al Chelsea che aveva trionfato nelle ultime due edizioni.

B.D.S.