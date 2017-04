24/04/2017 19:31

MANCHESTER UNITED MICHAEL KEANE / Michael Keane torna a casa. Il difensore del Burnley è pronto a giocare nuovamente per la squadra in cui ha mosso i primi passi, il Manchester United. I 'Red Devils' - secondo quanto riportato da 'Daily Express' - sborseranno una cifra vicina 15 milioni di sterline per il calciatore classe '93.

M.S.