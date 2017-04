Barcellona, gli auguri di Ronaldinho a Messi: "Il primo gol te lo feci fare io"

24/04/2017 18:33

BARCELLONA RONALDINHO MESSI 500 / Lionel Messi continua a collezionare record su record. L'attaccante del Barcellona nella serata di ieri ha messo a segno il 500esimo gol con la maglia blaugrana proprio contro la rivale storica, il Real Madrid. La 'Pulce' grazie ai social ha ricevuto i complimenti da moltissimi colleghi e tra questi non poteva mancare quelli di Ronaldinho. Il brasiliano ha postato un video su Instagram per i 500 gol di Messi con il Barcellona: "Ti invo questo messaggio per congratularmi per i tuoi 500 gol. Io ti ho fatto fare il primo di questi 500, per cui sono molto contento. Ti auguro tutta la felicità possibile".

M.S.