Calciomercato Milan, Kramer allo scoperto: "Seguito dai rossoneri"

24/04/2017 18:17

CALCIOMERCATO MILAN KRAMER / Christoph Kramer è uno dei calciatori accostati al nuovo Milan targato Fassone-Mirabelli. Il centrocampista classe 1991 in forza al Borussia Mönchengladbach è stato seguito da vicino nei mesi scorsi dai dirigenti rossoneri e potrebbe essere il calciatore da cui potrebbe riparte il prossimo calciomercato Milan.

A confermarlo è stato lo stesso tedesco a 'Gazzetta.it': "Sono venuto a sapere che hanno chiesto informazioni, che mi valutano, ma detto sinceramente non c'è una vera e propria trattativa - ammette Kramer - Mi dicono siano venuti a vedermi giocare a Firenze quando con il Borussia abbiamo battuto la Fiorentina, ma non ne sapevo nulla. Dahoud? È fortissimo, è più giovane di me e io ultimamente mi sono infortunato un po’ troppo spesso..."

BERLUSCONI - "Per me Milan e Berlusconi sono un tutt'uno. Nei miei ricordi sono una cosa sola. Non è facile immaginare il Milan senza Berlusconi. Non posso invece dimenticare il Milan di Pirlo, Seedorf e Cafù: quella era una squadra pazzesca. Non so perché Berlusconi volesse vendere la società, se lo ha fatto però evidentemente ne era convinto"

Kramer nell'intervista ha confermato che il Milan non è l'unica squadra italiana che lo ha cercato durante i passati calciomercato: "È curioso che spesso arrivino richieste per me dalla Serie A - prosegue il calciatore - Dopo Napoli e Juventus ora anche i rossoneri. No al Napoli per paura della Camorra? È un'idiozia. Non mi risulta che i giocatori del Napoli se la passino male".