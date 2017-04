Calciomercato Napoli, non solo Szczesny: nel mirino un altro portiere giallorosso

24/04/2017 16:24

CALCIOMERCATO NAPOLI SKORUPSKI / Non solo Szczesny. Secondo 'Sky Sport' per il successore di Pepe Reina, in scadenza nel 2018 e la cui conferma per la prossima stagione appare in forte dubbio, il Napoli ha messo nel mirino un altro portiere della Roma. Si tratta di Lukasz Skorupski, autore di un'ottima stagione in prestito all'Empoli. Secondo quanto raccolto mesi fa da Calciomercato.it, sul 25enne anch'egli di Nazionalità polacca come il 27enne il cui cartellino appartiene però all'Arsenal, ci punta anche il Torino come eventuale erede di Hart.

R.A.