Newcastle, tutto pronto per la promozione: Benitez 'vieta' la festa

24/04/2017 15:54

NEWCASTLE BENITEZ PROMOZIONE / Appena un anno di purgatorio: il Newcastle è pronto a ritornare in Premier League. La promozione matematica potrebbe arrivare questa sera con una vittoria in casa contro Preston. Un traguardo raggiunto da festeggiare ma non per Rafa Benitez: come si legge sul 'Mirror', l'ex allenatore del Napoli non ha voluto far preparare festeggiamenti ufficiali, come pullman scoperto in giro per la città. Lo spagnolo - riporta il tabloid - vorrebbe che le celebrazioni si fermassero in campo e poi tutti al lavoro pensando al futuro.

B.D.S.