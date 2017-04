TWITTER - Real Madrid-Barcellona, minacce a Bartra

24/04/2017 14:19

REAL MADRID BARCELLONA BARTRA TWITTER / Il 'Clasico' tra Real Madrid e Barcellona ha acceso gli animi anche sui social. Nel mirino c'è finito anche Marc Bartra, ex blaugrana ora in forza al Borussia Dortmund. Ferito dall'esplosione che ha visto coinvolto il pullman della sua squadra prima dei quarti di finale di Champions contro il Monaco, il calciatore è stato ora minacciato su Twitter. In risposta al suo tweet di celebrazione per Messi ("D10S"), un follower ha risposto in maniera molto pesante: "Magari la bomba ti fosse esplosa in faccia".

B.D.S.