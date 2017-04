LA MOVIOLA DI CM.IT: Babacar firma la doppietta in fuorigioco, c’è il fallo su Mertens

Emiliano Forte

24/04/2017 07:50

MOVIOLA SERIE A / Diversi gli episodi da approfondire in questo 33esimo turno di Serie A a partire dal pirotecnico 5-4 di Firentina-Inter con Babacar che firma il quinto gol viola da posizione di fuorigioco. Da valutare anche la posizione di Andrea Conti che in Atalanta-Bologna porta in vantaggio i suoi a 3 minuti dal fischio d’inizio di Russo. Nel match delle 12,30 tra Sassuolo e Napoli, gli ospiti hanno chiesto invano un calcio di rigore all’arbitro Damato dopo l’intervento in area di Dell’Orco su Mertens. Altre proteste azzurre per un presunto mani in area di Cannavaro nei minuti di recupero con il punteggio fermo sul 2-2.

ATALANTA-BOLOGNA 3-2, arbitro Russo 5,5 - Non si ravvisano grossi demeriti nell’operato del fischietto campano, anche se rimane dubbia la posizione di Conti al momento dell’assist di Gomez sul gol che sblocca il match. Valutazione non facile per il guardalinee, ma dalle immagini Conti risulta davanti a tutti per una questione di centimetri.

FIORENTINA-INTER 5-4, arbitro Valeri 5,5 - Nel corso del minuto 52, sul risultato di 2-1 per i nerazzurri, Babacar finisce a terra dopo una trattenuta di D’Abrosio in piena area. Per Valeri si tratta di calcio di rigore, che Bernardeschi si farà parare da Handanovic. Rivedendo l’azione è evidente come Babacar finisca a terra senza fare troppi complimenti ma è altrettanto evidente l’ingenuità di D’Ambrosio che afferra la maglietta dell’avversario in maniera plateale. Valeri, nel giudicare l’episodio, è molto fiscale ed assegna il tiro dagli 11 metri. Da rivedere anche l’azione che porta al quinto gol della Fiorentina, con Babacar che al momento del passaggio di Salcedo si trova oltre la linea difensiva dell’Inter. Il gol dunque andava annullato.

SASSUOLO-NAPOLI 2-2, arbitro Damato 6 - Al 20esimo del primo tempo, il Napoli chiede un calcio di rigore per il contatto Dell’Orco-Mertens con il belga che cade in area dopo aver anticipato l’avversario. Stando alle immagini, il rigore andava concesso visto che Dell’Orco non arriva sul pallone ma colpisce l’avversario sbilanciandolo. In ogni caso la chiamata per Damato era tutt’altro che semplice visto che a velocità normale Dell’Orco sembra arrivare a colpire anche il pallone. Proteste neroverdi sul gol di Milik che vale il 2-2 nel finale, ma la posizione dell’attaccante polacco è regolare. In pieno recupero è il Napoli a protestare per un presunto mani in area di Cannavaro non sanzionato dal direttore di gara. Le immagini danno ragione a Damato visto che il difensore del Sassuolo tocca il pallone con la testa.

LAZIO-PALERMO 6-2, arbitro Fabbri 5 - Da rivedere il primo dei due gol del rosanero Rispoli che quando riceve il pallone per poi battere a rete si trova in netta posizione di offside. Il guardalinee segnala prontamente il fuorigioco ma per Fabbri c’è una deviazione di De Vrij che rimette in gioco il difensore del Palermo a convalida la rete.

UDINESE-CAGLIARI 2-1, arbitro Marini 6,5 - Alla mezz’ora, giusto concedere un penalty ai padroni di casa per il fallo di Barella ai danni di Widmer. Sul dischetto si presenta Thereau che si fa neutralizzare il tiro da Rafael.

CHIEVO-TORINO 1-3, arbitro Mariani 6 - Direzione positiva per il fischietto romano che aiutato dalla correttezza dei giocatori in campo opta per il dialogo riducendo al minimo i cartellini.

SAMPDORIA-CROTONE 1-2, arbitro Rizzoli 6 - Dopo 7 minuti di gioco, Falcinelli sembra ricevere una spinta da Silvestre in area blucerchiata con Rizzoli che lascia correre; i dubbi rimangono. Per il resto, il direttore di gara ricorre alla sua esperienza per mantenere il pieno controllo su una gara delicata in ottica salvezza. Regolare il gol vittoria del Crotone con Simy che al momento dell’assist di Falcinelli è tenuto in gioco da Skriniar.

MILAN-EMPOLI 1-2, arbitro Gavillucci 5,5 - Nel corso del primo tempo, dopo un quarto d’ora di gioco, i rossoneri chiedono la massima punizione per un presunto fallo subito da Zapata sugli sviluppi di un calcio piazzato; Gavillucci giustamente lascia correre. Nulla da dire sul rigore fischiato nella ripresa in favore del Milan per il fallo di Skorupski su Pasalic. Occasione dal dischetto poi fallita da Suso. Qualche problema di troppo nel finale per l’arbitro di Latina che a tratti perde il controllo sul match e va in difficoltà.

JUVENTUS-GENOA 4-0, arbitro Calvarese 5,5 - Nel corso della prima frazione Calvarese grazia Cataldi, autore di un intervento scomposto su Dybala. Nella ripresa al 52esimo Bonucci si vede annullare una rete per via di un fallo in attacco di Mandzukic ai danni di Burdisso. Episodio non chiarissimo, ma la decisione del direttore di gara sembra condivisibile.