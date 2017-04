24/04/2017 05:05

CALCIOMERCATO MILAN AURIER / Serge Aurier, terzino del Paris Saint-Germain accostato nel recente passato al Milan, avrebbe incontrato alcuni rappresentanti del Barcellona in vista di un trasferimento in estate per 17 milioni di sterline (pari a circa 20 milioni di euro). Lo ha rivelato 'The Sun'. Sul giocatore c'è anche il Manchester United.

S.D.