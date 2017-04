Juventus-Genoa, Palladino carico: "Qui per fare la nostra gara"

23/04/2017 20:30

JUVENTUS GENOA PALLADINO / Raffaele Palladino ha parlato della gara tra il suo Genoa e la Juventus poco prima del fischio di inizio: "E' bello tornare qui perché ritrovo belle persone con le quali ho condiviso bei momenti - le sue parole a 'Premium Sport' - La Juve la seguo in maniera particolare, credo che al momento sia una delle squadre più belle d'Europa. Ha una difesa formidabile, un centrocampo e un attacco fortissimo. Noi siamo venuti qui consapevoli del fatto che affrontiamo una grandissima squadra in salute. Sabato scorso contro la Lazio abbiamo dimostrato di stare bene, siamo qui per fare la nostra partita e faremo del nostro meglio".

M.D.A.