Juventus-Genoa, Benatia: "Partita difficile, serve attenzione"

23/04/2017 19:35

JUVENTUS GENOA BENATIA / Medhi Benatia ha fatto il punto sulla sua Juventus prima della gara contro il Genoa: "Bisogna pensare all'obiettivo principale che è il sesto scudetto consecutivo - le sue parole a 'Premium Sport' - Non è facile, abbiamo una squadra forte di fronte. Gioca per la salvezza, quindi sarà una partita difficile. Dobbiamo stare attenti. Modulo? Decide il mister, noi andiamo in campo e cerchiamo di dare il massimo. Chi è sceso in campo ha risposto bene finora. Vogliamo aggiungere altri tre punti per arrivare allo scudetto".

M.D.A.