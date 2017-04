Milan-Empoli, Thiam: "Felice per il gol, voglio migliorare"

24/04/2017 01:44

MILAN EMPOLI THIAM / Mame Thiam felice per la vittoria del suo Empoli e la rete contro il Milan. Il calciatore ha parlato a fine partita: "Sono contento di aver ritrovato il gol e ringrazio Maccarone per l’assist - le sue parole a 'Radio Lady' - Sono felice anche perché abbiamo strappato i tre punti su un campo difficilissimo. Mi alleno sempre al massimo per migliorare. Venivo da tanti cambi di squadre e mesi di difficoltà, ma adesso sono felice per quello che stiamo facendo".

M.D.A.