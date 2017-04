Chievo-Torino, Mihajlovic: "Chiudiamo bene la stagione. Testa a Samp e Juve"

23/04/2017 17:16

CHIEVO TORINO MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, ha parlato a 'Sky Sport' dopo la vittoria contro il Chievo: "Vittorie con questa divisa? Tutto merito della maglia blu (risponde ironicamente, ndr). Dobbiamo chiudere al meglio la stagione, abbiamo Samp in casa e Juve fuori. Se giochiamo come stiamo facendo ora possiamo mettere tutti in difficoltà. Dobbiamo sempre scendere in campo per vincere, giocando con una mentalità offensiva ci troviamo uno contro uno dietro, ma con la concentrazione si risolve tutto. Zappacosta? Gran gol, è migliorato moltissimo anche in fase difensiva".

O.P.