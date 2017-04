Sassuolo-Napoli, Milik: "Nulla è deciso, sto molto meglio"

23/04/2017 16:14

SASSUOLO NAPOLI MILIK / Nel pareggio contro il Sassuolo, il Napoli ha gioito per la rete di Arek Milik, tornato a sorridere dopo il lungo infortunio. A fine partita, l'attaccante polacco ha spiegato le sue sensazioni: "Sono molto contento per essere tornato al gol, ma sono molto dispiaciuto per non aver conquistato il successo che avremmo meritato - le sue parole riportate dal club - Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, abbiamo reagito bene e potevamo vincere alla fine. La corsa per il secondo posto è ancora aperta e daremo il massimo fino alla fine per proseguire sulla strada positiva. Nulla è ancora deciso, ci sono 5 partite e ancora tanti punti da conquistare. Dobbiamo concentrarci sulla prossima gara a 'San Siro' e cercare di ottenere il massimo".

CONDIZIONI FISICHE - "Sto molto meglio rispetto ad un mese fa, sto crescendo come condizione ed anche la mia intesa con i compagni è molto buona. Abbiamo tante alternative in avanti e questo è un aspetto positivo anche per il futuro".

M.D.A.