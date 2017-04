Torino, Avelar: "Momento giusto, posso dare il mio contributo"

22/04/2017 15:38

CHIEVO TORINO AVELAR / Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Chievo-Torino, Danilo Avelar ha fatto il punto sul suo momento in maglia granata: "Non è facile vedere i compagni in campo e stare fuori un anno. Io però avevo già vissuto queste brutte esperienze ed ero più positivo. Penso che sia arrivato il momento giusto, ci tengo a questa partita perché mi sono fatto male a Verona un anno fa. Se tutto va bene, posso dare il mio contributo".

M.D.A.