Milan, UFFICIALE: Guadagnini nuovo responsabile della comunicazione

21/04/2017 10:23

MILAN UFFICIALE GUADAGNINI / Continua il processo di rinnovamento del Milan. Oggi il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo di Fabio Guadagnini come responsabile della comunicazione. Il giornalista sostituisce Massimo Zennaro, che si è dimesso per seguire Barbara Berlusconi. Giuseppe Sapienza resta invece al suo posto per la parte sportiva. Ecco il comunicato ufficiale:

"AC Milan comunica di aver affidato a Fabio Guadagnini, 52 anni, giornalista dal 1991, la guida del Dipartimento di Comunicazione con l'incarico di 'Chief Communications Officer'. A lui faranno capo la Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne, la Comunicazione Sportiva, la 'Milan Media House', Milan TV. A lui vanno un caloroso benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro".

M.R.