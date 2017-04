Serie B, i precedenti della 37esima giornata

Marco Orrù

21/04/2017 22:13

PRECEDENTI SERIE B/ Interessanti i precedenti della 37esima giornata di serie B. Infatti, se da un lato si disputeranno due sfide inedite come Latina-Spal e Trapani-Pisa, dall'altra parte gli appassionati di calcio potranno assistere a Bari-Verona che è un classico del campionato italiano. Per quanto concerne l'Entella, l'ultima vittoria contro il La Spezia risale al 1945, mentre la Salernitana non ha mai vinto a Vercelli. La novità di calciomercato della settimana è l'arrivo di Vincenzo Torrente sulla panchina del Vicenza.

Serie B, la Ternana non batte il Frosinone dagli anni '50

Ecco i precedenti, legati alle news Serie B, analizzati partita per partita:

ASCOLI-BRESCIA: 16 gli incroci al 'Del Duca' in passato, con 10 vittorie bianconere, 5 pareggi e 1 successo bresciano. Quest'ultimo risale al 2008, 0-1 con gol di Caracciolo. L'ultimo incontro è datato settembre 2015 e finì 0-0.

AVELLINO-CESENA: Dieci i precedenti in casa dell'Avellino, con cinque vittorie per i campani, due pareggi e tre successi dei bianconeri. Nel maggio 2016, ultimo precedente in ordine di tempo, la partita se l'aggiudicò il Cesena 2-1 con la doppietta di Falco ed il gol di Arini.

BARI-VERONA: Questo match è un classico del campionato cadetto, visto che sono in totale 33 i precedenti in casa del Bari, con 13 vittorie biancorosse, 11 pareggi e 9 vittorie scaligere. Il primo precedente è del 1930 (3-0 Bari). L'ultimo incontro risale al 2013, 2-0 per il Verona con doppietta di Martinho, che oggi gioca nel Bari. I pugliesi non vincono questa sfida dal 2005, quando Dionigi siglò il gol vittoria.

CITTADELLA-CARPI: Due precedenti al 'Tombolato': nel 2014 vinse il Cittadella 1-0 con gol di Surraco, mentre nel 2015 vinse il Carpi con gol di Di Gaudio.

LATINA-SPAL: Non ci sono precedenti in casa del Latina tra le due compagini. L'unico scontro risale all'andata terminato 0-0.

PRO VERCELLI-SALERNITANA: Tre soli precedenti nella storia: 3-0 per la Pro nel '38-'39, 1-0 ancora per la Pro nel '57-'58 e 1-1 lo scorso anno con gol di Beretta e Coda.

SPEZIA-ENTELLA: Sono 14 i precedenti del derby in casa dello Spezia: sette le vittorie casalinghe, cinque pareggi e una sola vittoria dell'Entella, risalente addirittura al 1945. Lo scorso anno finì 0-0, mentre due stagioni fa vinse lo Spezia 1-0 con gol di Catellani, ora all'Entella.

TERNANA-FROSINONE: 6 i precedenti a Terni con 3 vittorie rossoverdi, 2 pareggi e un successo frusinate. Quest'ultimo risale all'aprile 2015, 1-0 con gol di Frara. La Ternana non vince questa sfida dalla stagione '55-'56.

TRAPANI-PISA: Altra sfida inedita. L'unico precedente è quello dell'andata, quando vinsero gli uomini di Gattuso per 1 a 0 con gol di Eusepi, ora all'Avellino.