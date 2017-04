Milan-Empoli, probabili formazioni: due dubbi per Montella

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

21/04/2017 08:30

MILAN EMPOLI PROBABILI FORMAZIONI / Dopo il pareggio acciuffato nel finale del derby contro l'Inter, il Milan domenica riceve a San Siro l'Empoli nella 33^ giornata del campionato di Serie A 2016/2017. Una partita da non prendere alla leggera, visti alcuni precedenti (Udinese e Pescara per esempio) negativi contro squadre sulla carta molto inferiori. Adesso si è in un momento della stagione in cui ogni minimo passo falso può costare molto. Se i rossoneri vogliono restare in corsa per l'Europa League devono assolutamente vincere, così da mantenere almeno il sesto posto in classifica. Davanti la Lazio se la vedrà col Palermo, mentre l'Atalanta sfiderà il Bologna, dunque il Milan potrebbe anche non rosicchiare punti. Dietro, invece, ci sarà un match interessante tra Fiorentina e Inter a Firenze. C'è la possibilità di allungare sui cugini.

Milan-Empoli: i probabili schieramenti

Vincenzo Montella schiererà la sua squadra con il collaudato modulo 4-3-3. Stando alle ultime news Milan, sarà confermata la difesa vista contro l'Inter. Dunque, davanti a Gianluigi Donnarumma ci sarà il quartetto Calabria-Zapata-Romagnoli-De Sciglio. In mediana sicuri di un posto Mario Pasalic, di rientro dalla squalifica, e José Ernesto Sosa. L'altro se lo giocano Mati Fernandez, Juraj Kucka e Manuel Locatelli. In attacco titolari certi sulle fasce Suso e Gerard Deulofeu, sempre al centro di voci di calciomercato. Al centro Carlos Bacca è in vantaggio sullo scalpitante Gianluca Lapadula, che spera fino all'ultimo di poter scavalcare il colombiano.

L'Empoli risponde al Milan con il classico 4-3-1-2 di Giovanni Martusciello. Difesa praticamente fatta col quartetto Laurini-Barba-Bellusci-Pasqual a protezione di Lukasz Skorupski. In mediana c'è Daniele Croce è in dubbio a causa di un problema fisico, per sostituirlo potrebbe ritrovare posto il rossonero Josè Mauri. Marcel Buchel e Assane Dioussé dovrebbero prendersi le altre due maglie da titolari. Sulla trequarti agirà Omar El Kaddouri, dietro al tandem Mchedlidze-Thiam. Manuel Pucciarelli rischia di dare forfait, mentre Massimo Maccarone dovrebbe partire dalla panchina.

MILAN-EMPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic, Sosa, Mati Fernandez (Kucka); Suso, Bacca (Lapadula), Deulofeu. Allenatore: Montella

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Barba, Bellusci, Pasqual; Mauri, Dioussé, Buchel; El Kaddouri; Mchedlidze, Thiam. Allenatore: Martusciello