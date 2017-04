Calciomercato Napoli, grandi manovre sulle fasce. Tra Conti e Grimaldo, rispunta Widmer

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

20/04/2017 15:48

NAPOLI CONTI WIDMER / Dopo l'imminente rinnovo di Lorenzo Insigne e la trattativa imbastita con Dries Mertens per una permanenza in maglia azzurra, la priorità del Napoli, in tema calciomercato, è la difesa. La retroguardia, vanto di Maurizio Sarri nel primo anno del suo ciclo, non ha offerto le stesse brillanti prestazioni in questa stagione. In particolare c'è bisogno di dare forze fresche sulle fasce con la sempre più probabile partenza di Faouzi Ghoulam, Ivan Strinic alla ricerca di conferme e Christian Maggio sempre più solo uomo spogliatoio.

Calciomercato Napoli, da Conti alla candidatura di Widmer

L'unica certezza in questo momento sembra Elseid Hysaj. Un calciomercato Napoli che quindi volge il suo sguardo ad elementi duttili proprio come l'albanese. Impossibile quindi non pensare ad Andrea Conti, enfant prodige dell'Atalanta e che viene assistito dallo stesso procuratore del terzino ex Empoli. Il pupillo di Gasperini è un esterno basso con forte propensione alla spinta, in grado di fare la differenza a destra (ruolo naturale) e a sinistra. In questa posizione ha sorpreso proprio nell'ultima partita di campionato contro la Roma. Un calciatore moderno capace di interpretare al meglio il concetto di terzino sia in fase difensiva che offensiva.

Lo stesso procuratore ha ammesso che Conti piace al Napoli da più di un anno, ma ancora non è arrivata l'offerta decisiva. Nel frattempo la dirigenza azzurra valuta anche altri nomi. Il primo è sempre Grimaldo, terzino del Benfica e con una valutazione ritenuta eccessiva (circa 20 milioni). Nelle ultime ore però è spuntata la candidatura di Silvan Widmer, nulla di concreto per ora ma il giocatore è sempre stato un pallino di Cristiano Giuntoli. E intanto il ragazzo strizza l'occhio al Napoli anche sui social. Una pizza per mandare segnali per il futuro?