Calciomercato Lazio, Biglia: "Rinnovo? E' più importante la gara col Palermo"

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

20/04/2017 11:19

CALCIOMERCATO LAZIO BIGLIA / A margine di un incontro con gli alunni dell'Istituto Magistrale Statale 'Vittorio Gasmann' di Roma, il centrocampista della Lazio Lucas Biglia ha dribblato l'argomento legato al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2018 soffermandosi sul momento e prospettive della squadra biancoceleste: "È più importante la gara di domenica (contro il Palermo, ndr) rispetto al mio prolungamento - le parole raccolte dal nostro inviato - Conta più quello che sta facendo la squadra della mia situazione contrattuale con il club. Dopo il derby c'è stato un calo normale, per fortuna le squadre dietro di noi non hanno vinto - ha aggiunto il 31enne argentino - Domenica non possiamo sbagliare. Non sono sorpreso della stagione e che stiamo facendo, abbiamo grande qualità. Per arrivare più in altro dobbiamo fare di più. Testa già alla Juventus? Il rischio c'è, ma noi siamo concentrati sul campionato. Poi penseremo a vincere quella partita. Bisogna essere tranquill e avere giusta mentalità".