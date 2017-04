Calciomercato Juventus, duello con l'Inter per Marcelo Torres

20/04/2017 11:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TORRES / Derby d'Italia in vista del calciomercato estivo: sia la Juventus che l'Inter - si legge su 'Il Messaggero' - hanno preso contatto con l'entourage di Marcelo Torres, attaccante classe 1998 del River Plate che si ispira a Carlos Tevez. Entrambe le società stanno pensando di intavolare un'operazione in sinergia con un'altra società 'amica' in modo da permettere al giocatore di crescere senza occupare un posto da extracomunitario (dovrebbe prendere il passaporto europeo solo dopo l'estate). Anche Chievo, Bologna, Udinese, Sassuolo, Atalanta e Palermo hanno allacciato i contatti con l'entourage del giocatore, che in Francia piace al Marsiglia.

Il River Plate è disposto a scontare di circa 4-5 milioni la clausola di 9 milioni, a condizione che venga però inserito il premio del 20% sulla futura rivendita del calciatore.

S.D.