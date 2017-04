Barcellona-Juventus, Sacchi critico: "Non c'è stata qualità del gioco"

19/04/2017 23:17

BARCELLONA JUVENTUS/ Arrigo Sacchi non è pienamente convinto della prestazione offerta dalla Juventus a Barcellona, dove i bianconeri hanno conquistato l'accesso in semifinale di Champions League pareggiando 0-0 contro i blaugrana. Pur lodando lo spirito di sacrificio della squadra di Allegri, l'ex Ct della Nazionale ha mosso delle critiche al gioco bianconero:

"La Juventus è una squadra composta da grandi giocatori e un allenatore che li sta guidando in modo sapiente - ha spiegato Sacchi a 'Premium Sport' - Dal punto di vista fisico e agonistico la Juventus è stata di alto livello, mentre la qualità del gioco, invece, non è stata come io speravo. Il possesso palla è modesto, c'è stata poca collaborazione però tanto di cappello alla squadra. Forse sono io che sopravvaluto la Juve, vorrei che andasse al camp nou a vincere e giocarsela faccia a faccia. È chiedere troppo? L'allenatore è bravo, ma ogni tanto fa del tatticismo".

Sacchi, comunque, non ha risparmiato nemmeno il Barcellona, reo di aver protestato troppo in campo: "Una squadra che fa così è perché sa che è in difficoltà. Quando c'è qualcosa che non va, cerca di condizionare l'arbitro. Tutto quel fiato che hanno sprecato per protestare con l'arbitro, potevano risparmiarlo per il campo".

S.F.