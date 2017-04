Barcellona-Juventus, Allegri: "La semifinale non è un traguardo, ma un passaggio per Cardiff"

19/04/2017 23:09

BARCELLONA JUVENTUS ALLEGRI / E' un Massimiliano Allegri soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di 'Premium Sport' al termine di Barcellona-Juventus: "C'è da fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo in questa stagione - ha esordito dopo lo 0-0 strappato al 'Camp Nou' - E' un passo in avanti quello di stasera contro una grandissima squadra. Siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto il giusto: è una semifinale meritata. E non è un traguardo, ma un passaggio per arrivare a Cardiff. Il fatto che il Barcellona non ha segnato in 180 minuti è grande merito della squadra, che ha ancora margini di miglioramento. Gustiamoci questo passaggio, ma non esaltiamoci. Da domani si torna a pensare al campionato: domenica dobbiamo dare un bel morso. Dove possiamo fare il salto di qualità? Oggi dovevamo avere un po' più di qualità nel possesso palla, però in una gara del genere non era facile. Qui c’è molta pressione e loro hanno dei giocatori straordinari. Solo una grande Juve poteva passare questo turno.

Sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi - ha proseguito il tecnico bianconero - Chiaro, ora non dobbiamo mantenere ma cercare di migliorare. Nove giocatori diversi rispetto a Berlino (finale 2015)? Significa che cambiare, e cambiare bene, porta entusiasmo. La società ha lavorato bene sul mercato e io ho cercato di aggiustarli in campo. I cambiamenti vanno fatti quando si vince, perché quando si perde diventa difficile. Tra quella di stasera e quella di ieri del 'Bernabeu' sono state due gare di altissimo livello tra le 4 squadra più forti d'Europa. L'applauso dei 100mila di questa sera è stato educativo per il calcio".

D.G.