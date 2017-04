Barcellona-Juventus, Luis Enrique: "Sì, i bianconeri possono trionfare"

19/04/2017 23:01

BARCELLONA JUVENTUS LUIS ENRIQUE / L'inferno del Camp Nou non è bastato a ripetere un altro miracolo. Finisce 0-0, il Barcellona va fuori, la Juventus in semifinale. Al termine del match, ai microfoni di 'Premium Sport' il tecnico blaugrana Luis Enrique commenta l'eliminazione ai quarti di Champions League: "Questo è il calcio. Abbiamo pensato a fare una partita di questo livello, giocando velocissimi e tirando molto in porta, però è mancata un po' di lucidità sotto porta. Credo si sia vista una partita bella tra due grandi squadre. Complimenti alla Juve, noi ora dobbiamo continuare a lottare. Le lacrime di Neymar? Spno le lacrime di uno che non si arrende fino all'ultimo minuto e vede i tifosi tifare così. Juve finalista? Ha un grandissimo allenatore, grandi campioni, ha fatto una bella gara e penso abbia tutte le possibilità per vincere questa competizione".



L.P.