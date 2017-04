Calciomercato Lazio, il piano di Tare per arrivare al 'Papu' Gomez

19/04/2017 20:53

CALCIOMERCATO LAZIO GOMEZ ATALANTA / L'asse Roma-Bergamo è pronto ad infiammarsi. La Lazio, infatti, ha individuato in Alejando Gomez il sostituto ideale di Keita - in scadenza nel 2018 e sempre più nel mirino del Milan - e si è già attivata in tal senso: come mette in evidenza 'repubblica.it’' il ds Tare si è messo in contatto col collega Sartori chiedendo informazioni sia sull'argentino che su Freuler.

L'idea dei capitolini quella di 'sfruttare' la carta Berisha, che i bergamaschi vorrebbero riscattare versando i 7 milioni di euro pattuiti la scorsa estate quando lo hanno prelevato in prestito con diritto di riscatto. Utilizzando l'albanese le parti potrebbero quindi scambiarsi: per il 'Papu' la Lazio metterebbe sul piatto lei 7 milioni più il cartellino del portiere. E nella trattativa è pronta ad inserire anche altre contropartite gradite alla 'Dea' come potrebbero esserlo Cataldi (ora in prestito al Genoa) e il giovane Germoni (che si sta facendo le ossa alla Ternana).

D.G.