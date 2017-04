Monaco-Borussia Dortmund, anche Bartra in tribuna

19/04/2017 19:52

MONACO BORUSSIA DORTMUND BARTRA / Marc Bartra vicino al suo Borussia Dortmund nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Monaco. Il difensore, come riporta 'Premium Sport', stasera sarà in tribuna al 'Parco dei Principi', dove i tedeschi sono chiamati a un'impresa per ribaltare il 3 a 2 rimediato all'andata. Lo spavento per quanto accaduto la scorsa settimana sembra passato: Bartra ha subito un'operazione al polso a causa di un'esplosione vicino al pullman del club.

M.D.A.