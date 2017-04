Calciomercato Napoli, agente Jorginho: "Perfetto per il Barcellona, ma..."

19/04/2017 18:33

CALCIOMERCATO NAPOLI JORGINHO / Determinazione, personalità e costanza di rendimento. Sono solo alcuni fattori che hanno portato a riconquistare la maglia da titolare a Jorginho, declassato per alcuni tratti di stagione anche per merito di Diawara, vera sorpresa del centrocampo del Napoli. Il regista italobrasiliano, dopo mesi difficili, è tornato a brillare nella parte conclusiva di questo campionato, fornendo assist preziosi (come quello di sabato scorso a Mertens) e prestazioni di alto livello. Insieme ad Allan, Jorginho si è ripreso la mediana azzurra. Così, dopo tante indiscrezioni di calciomercato, il suo futuro sembra essere all'ombra del Vesuvio. A confermarlo è stato il suo agente, Joao Santos, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Il futuro di Jorginho è chiaro: c'è un contratto col Napoli e rimane in azzurro, su questo non c'è dubbio". Il calciomercato Napoli, quindi, a fine stagione potrebbe vedere la permanenza del talento classe '91, con il contratto in scadenza nel 2020.

Calciomercato Napoli, agente Jorginho: "Perfetto per il Barcellona"

Nei mesi scorsi Jorginho è stato accostato a svariati club. In Italia sembrava far gola a Juventus, Roma e Fiorentina, ma non mancano interessi dalle compagini straniere. Tuttavia, il regista è tornato ad essere un punto fermo nelle gerarchie di Sarri, che già l'anno scorso lo lanciò dandogli fiducia inserendolo con continuità al posto di Valdifiori. Joao Santos ha parlato delle caratteristiche del suo assistito, svelando un 'sogno' di mercato: "Per me è un playmaker perfetto per il gioco del Barcellona, una squadra che gioca come il Napoli e non viceversa. Gli azzurri giocano magnificamente, ha tanti anni di contratto con la società partenopea e resterà come tutti i migliori. Quando Jorginho non era in campo - conclude l'agente - il Napoli ha sempre perso, guardate con Atalanta e Real Madrid".

M.D.A.