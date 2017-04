Calciomercato Napoli, Soldati: "Spero Zapata resti, ma niente scambio con Meret"

19/04/2017 16:55

CALCIOMERCATO NAPOLI ZAPATA / Duvan Zapata si appresta a tornare al Napoli dopo due stagioni discrete in prestito all'Udinese. Il presidente bianconero Franco Soldati, però, spera di poter trattenere il centravanti colombiano: "E' un giocatore che mi auguro riusciremo a tenere a Udine, magari anche allungando il prestito - ha detto a 'Radio Kiss Kiss' - Ma dipende anche dalle trattative che il Napoli ha in corso e in cui potrebbe essere inserito anche Zapata. Non credo che Meret potrebbe essere merce di scambio in questo genere di operazioni".

M.R.